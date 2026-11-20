Нижегородский минздрав начинает отбор организаций для передвижных аптек
Заявки от организаций для участия в эксперименте по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты в Нижегородской области начнут принимать с 26 ноября 2026 года. Об этом сообщает региональный минздрав.
Как писал «Ъ», Нижегородская и Курская области стали пилотными регионами РФ по запуску передвижных аптечных пунктов. Автоаптекой будет считаться транспорт аптечной организации с оборудованием для поддержания его автономной работы. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года.