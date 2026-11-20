Кроме того, юридическую помощь будут оказывать членам семей погибших военнослужащих при разрешении наследственных споров и получении мер социальной поддержки. Поправки также предусматривают поддержку родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах, при обращении по вопросам восстановления в этих правах.