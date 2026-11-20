Семьям участников СВО в Ярославской области расширят бесплатную юрпомощь
Ярославская областная дума поддержала расширение перечня случаев, в которых участники СВО и члены их семей могут бесплатно получить юридическую помощь. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
Бесплатную правовую поддержку смогут получить при установлении отцовства военнослужащего в отношении ребенка, рожденного вне брака. Обратиться за помощью смогут сами участники СВО, матери детей, их опекуны и попечители, а также лица, на иждивении которых находятся дети.
Кроме того, юридическую помощь будут оказывать членам семей погибших военнослужащих при разрешении наследственных споров и получении мер социальной поддержки. Поправки также предусматривают поддержку родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах, при обращении по вопросам восстановления в этих правах.
Закон должен вступить в силу 1 января 2027 года.