АО «Туполев» с 19 ноября 2026 года сменило юридический адрес с Москвы на Казань. Решение принято во исполнение поручения президента России Владимира Путина и на основании решения собрания акционеров предприятия. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.