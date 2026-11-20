«Туполев» сменил юридический адрес с Москвы на Казань
В столицу Татарстана переедут гендиректор и часть управленческого аппарата
АО «Туполев» с 19 ноября 2026 года сменило юридический адрес с Москвы на Казань. Решение принято во исполнение поручения президента России Владимира Путина и на основании решения собрания акционеров предприятия. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.
В Казань переедет часть управленческого аппарата, включая генерального директора. Подразделения, отвечающие за производственные и административные задачи, планируется переводить постепенно.
Центральное конструкторское бюро останется в Москве и получит статус обособленного подразделения. На его базе сохранится взаимодействие с научными институтами и профильными вузами.
О планах сменить регистрацию «Туполева» с Москвы на Казань в Объединенной авиастроительной корпорации сообщали в июне 2026 года. Тогда переезд предполагалось осуществить после завершения корпоративных процедур.
По итогам Петербургского международного экономического форума в 2024 году Владимир Путин поручил подготовить предложения о переносе головных офисов госкорпораций в регионы. В 2025 году правительство сформировало список из 170 компаний для переезда из Москвы.