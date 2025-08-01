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Коммерсантъ FM
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Правительство сформировало список из 170 компаний для переезда из Москвы

Правительство определило критерии переезда госорганизаций из Москвы, сообщают «Ведомости».

Предварительный список включает около 170 госкорпораций и компаний с госучастием. Организации с численностью от 2 тыс. сотрудников планируется перемещать в первую очередь, подтвердили изданию источники. Также рассматривается включение в перечень дочерних компаний.

Для части организаций возможен «более мягкий» вариант — перенос отдельных функций при обязательном создании рабочих мест в регионах. Ранее обсуждалось открытие представительств в регионах деятельности с развитием социнфраструктуры.

Напомним, по итогам ПМЭФ-2024 президент РФ поручил правительству в срок до 1 октября 2024 года представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. Особое внимание Владимир Путин предложил обратить на Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Какими бы привлекательными ни были ставки аренды офисов в регионах, этого преимущества недостаточно, чтобы стимулировать массовое желание крупных компаний переехать из Москвы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Регионы не готовы к большому переселению».

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