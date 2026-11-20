Мот, «Виртуозы России», Евгений Гришковец и «Рокки — это я»
Куда сходить и что посмотреть в Уфе с 21 по 27 ноября
В Уфе с 21 по 27 ноября пройдут концерты Фирдуса Тямаева, Мота, Гурама Амаряна, NAVAI, Лейлы Исмагиловой, Лолиты, ВИА «Поющие гитары», Гузель Уразовой и гала-концерт «Виртуозы России. Времена года. Вивальди».
Театральная афиша включает спектакли «Пегий пес, бегущий краем моря», «Лес», «Щелкунчик», «Маскарад», «Урал батыр», «Евгений Гришковец. Хорошая лекция» и «Ужин с дураком». Из спортивных событий состоятся футбольный матч «Уфа» — «Урал», «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком» и «Динамо» (Минск), баскетбольный клуб «Динамо» встретится со своей «тезкой» из Ленинградской области, а также пройдет вечер профессионального бокса «IBA.PRO22».
В кинотеатрах Уфы несколько кинопремьер: «Рокки — это я», «Дедмобиль», «Колотун и волшебное королевство», «Увидеть все» и «Бумажный тигр».
Театральная афиша включает спектакли «Пегий пес, бегущий краем моря», «Лес», «Щелкунчик», «Маскарад», «Урал батыр», «Евгений Гришковец. Хорошая лекция» и «Ужин с дураком». Из спортивных событий состоятся футбольный матч «Уфа» — «Урал», «Салават Юлаев» встретится с «Нефтехимиком» и «Динамо» (Минск), баскетбольный клуб «Динамо» встретится со своей «тезкой» из Ленинградской области, а также пройдет вечер профессионального бокса «IBA.PRO22».
В кинотеатрах Уфы несколько кинопремьер: «Рокки — это я», «Дедмобиль», «Колотун и волшебное королевство», «Увидеть все» и «Бумажный тигр».
Концерты
21 и 22 ноября во Дворце молодежи выступит Фирдус Тямаев — заслуженный артист Татарстана. Певец представит концертную программу «Мин хэм жуллэр буре» («Я и сумасшедший волк»). Артист обещает сюрпризы, подарки, хорошее настроение и 100% адреналина. 6+
22 ноября во Дворце борьбы состоится концерт Мота. Его называют главным современным лириком страны, артистом, песни которого узнаются с первых слов благодаря самобытному поэтическому стилю, глубокой философии в текстах и легко запоминающимся мелодиям. Он гармонично совмещает в творчестве как душевные баллады о любви, так и танцевальные бэнгеры в стиле хип-хоп и R’n’B. 18+
Стендапер Гурам Амарян выйдет на сцену «Огней Уфы» 22 ноября с новым сольным концертом «Базар». Гурам говорит о браке, разнице взглядов, ожиданиях, бытовых конфликтах и абсурде повседневной жизни в своем фирменном энергичном стиле. 18+
23 ноября в «Огнях Уфы» выступит NAVAI. В программе — главные хиты артиста и новые сольные композиции. Живой звук, свет и энергия полного зала создадут пространство, в котором каждая песня станет личной историей, обещают организаторы. 16+
23 ноября в Театре оперы и балета пройдет юбилейный концерт Лейлы Исмагиловой — композитора, заслуженного деятеля искусств России и Башкирии. В честь юбилея прозвучит концертное исполнение балета «Аркаим» — одного из ярких произведений российской музыкальной культуры. 12+
25 ноября во Дворце борьбы выступит Лолита. Певица исполнит ставшие давно хитами «Ориентация» и «Пошлю его на», «Шампанское» и «Шпилька-каблучок», и другие хиты. 16+
25 ноября во Дворце молодежи состоится концерт ВИА «Поющие гитары». В программе — «Синий иней», «Нет тебя прекрасней», «Люди встречаются» и другие мелодии, ставшие саундтреком целых поколений. 6+
26 и 27 ноября во Дворце молодежи выступит Гузель Уразова — народная артистка Татарстана и заслуженная артистка Башкирии. Певица представит программу «Хитлы сезон». 6+
27 ноября в Башгосфилармонии пройдет гала-концерт «Виртуозы России. Времена года. Вивальди» при свечах с органом. Музыкальная программа вечера предлагает совершить новые открытия в известных и любимых произведениях Антонио Вивальди: впервые эти шедевры прозвучат для скрипки и органа в особой атмосфере при свечах. Незабываемым завершением концерта станут легендарные шедевры Баха — «Токката и фуга» ре минор для органа и «Чакона» Витали — Шарлье для альта и органа. «Виртуозы России | Русская скрипичная школа» — это всероссийский проект, состоящий из серии гала-концертов скрипичной виртуозной музыки в исполнении звезд российской сцены и молодых виртуозов-солистов «Мастерской Скрипичного Искусства». Художественный руководитель проекта — артист квартета имени Давида Ойстраха Федор Белугин. 6+
Спектакли
21 ноября в Молодежном театре покажут спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря» по одноименной повести Чингиза Айтматова. Десятилетний мальчик вместе с дедом, отцом и дядей впервые выходит на промысел, но охотников предостерегает беда: на море опускается туман, и они теряют ориентацию. Перед каждым встает тяжелый выбор, ведь выжить может лишь один. 12+
В Русском драматическом театре 22 ноября можно будет увидеть спектакль «Лес» по пьесе Александра Островского. Кажется, все есть у помещицы Гурмыжской: большое имение, авторитет среди богатых соседей, есть лес, который по собственной воле и безо всякой логики можно продать проворному купцу. Нет только любви — страстной, чувственной, пылкой. А годы уходят... 6+
22 ноября в Башкирском государственном театре оперы и балета покажут «Щелкунчик». Всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку Чайковского. 6+
24 ноября в Русском драматическом театре покажут драму «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова. История постановок «Маскарада» насчитывает более полутора веков — жизнь за это время кардинально переменилась, однако пьеса ни в коей мере не сдала своих репертуарных позиций и остается одним из самых востребованных произведений русской драматургии не только в России, но и во всем мире. 12+
«Урал батыр» 25 ноября выйдет на сцену Башдрамтеатра. Башкирский народный эпос «Урал батыр» — монументальный памятник духовной культуры и самое крупное эпическое произведение, существующее в стихотворной форме в фольклорном и литературном наследии башкир, занимающее достойное место среди великих памятников эпического наследия народов мира. В спектакле основное место занимает тема Бессмертия, которая органически переплетена с другими важнейшими темами — Жизни и Смерти, Добра и Зла, Власти и Народа. 12+
26 ноября в Русском драматическом театре покажут спектакль «Евгений Гришковец. Хорошая лекция». На сцене писатель Евгений Гришковец перевоплощается в собирательный образ веселого и доброго университетского преподавателя. 16+
26 ноября в Татарском драматическом театре состоится «Ужин с дураком» по пьесе Франсиса Вебера. Тяжела жизнь успешного француза Пьера! Внезапно ушла красавица-жена, спину скрутило приступом люмбалгии, нагрянул налоговый инспектор. Да еще и приглашенного на ужин дурака приходится терпеть! Не многовато ли для одного вечера? 16+
Спорт
22 ноября футбольный клуб «Уфа» на стадионе «Нефтяник» встретится с «Уралом» (Екатеринбург). 0+
24 и 26 ноября хоккейный «Салават Юлаев» проведет два домашних матча на «Уфа-Арене». В первый день «юлаевцы» сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а во второй – с минским «Динамо». 0+
27 ноября любителей баскетбола ждут в спорткомплексе «Динамо», где на паркете встретятся уфимский одноименный клуб и «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). 0+
27 ноября во Дворце борьбы пройдет вечер профессионального бокса «IBA.PRO22». В Башкирии впервые состоится бой за титул чемпиона мира по боксу по версии IBF: российский боксер из Уфы Артур Субханкулов выйдет на поединок против олимпийского чемпиона-2020, трехкратного чемпиона мира кубинца Энди Круса.
Кино
Драма «Рокки — это я». Начинающий актер Сильвестр Сталлоне пишет сценарий про молодого боксера. Блестящую историю хочет купить крупная голливудская студия, но Сталлоне готов ее продать только при условии, что главную роль Рокки сыграет он сам. Студийные боссы не воспринимают всерьез амбиции выскочки, чье лицо частично перекошено, а речь полна дефектов. Отказавшись от предложенного гонорара, Сталлоне обрекает свою семью на годы трудностей, чтобы снять фильм своей мечты самостоятельно. В ролях: Энтони Ипполито, Аннасофия Робб, Мэтт Диллон, Тоби Кеббелл и другие. 18+
Семейная комедия «Дедмобиль». Валера — безупречный шофер с 30-летним стажем. В тот момент, когда его псу Линкольну нужна дорогостоящая операция, он теряет работу. Валере срочно нужен любой источник дохода, и неожиданно к нему подкатывает умное суперсовременное такси. Машина со встроенным искусственным интеллектом, умеющая разговаривать и ездить самостоятельно, без водителя, делает герою весьма выгодное предложение: чтобы не пугать пассажиров отсутствием человека за рулем, Валера должен притвориться ее водителем и помочь выполнить главную миссию — добиться высокого рейтинга. В ролях: Сергей Бурунов, Ольга Медынич, Иван Абрамов, Валерия Астапова, Дмитрий Губерниев, Денис Дорохов, Алексей Воробьев и другие. 6+
Приключения «Колотун и волшебное королевство». Ссора в машине, случайный сугроб — и вот мама, папа и сын Снегиревы уже не в пробке по дороге на новогодний праздник, а в Волшебном королевстве. Они нечаянно выпускают из заточения злобного мага Колотуна, а с магами, особенно злобными, шутки плохи. Теперь, чтобы вернуться домой и спасти оба мира, им предстоит отправиться на поиски могущественного артефакта Хронотрона, встретить новых сказочных друзей и, главное, опять стать счастливой семьей. В ролях: Александр Горбатов, Дмитрий Калихов и другие. 6+
Документальный фильм «Увидеть все». Элизабет Холмс была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом. Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трехлетнее путешествие в бездну. 18+
Драма «Бумажный тигр». Нью-Йорк, 1986 год. Бывший коп Гарри и его брат, инженер Айзек, изо всех сил стремятся преуспеть в жизни и в итоге случайно оказываются втянуты в рискованную схему. Пытаясь проложить себе путь через опасный мир коррупции и насилия, братья вскоре попадают в поле зрения жестокой русской мафии, из-за чего их крепкая связь начинает рушиться, а предательство становится не таким уж немыслимым. В ролях: Адам Драйвер, Майлз Теллер, Джина Гершон, Анна Вуд, Джон Кэрролл Линч, Алехандро Эдда, Джоэл Марш Гарланд и другие. 18+