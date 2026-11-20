Драма «Бумажный тигр». Нью-Йорк, 1986 год. Бывший коп Гарри и его брат, инженер Айзек, изо всех сил стремятся преуспеть в жизни и в итоге случайно оказываются втянуты в рискованную схему. Пытаясь проложить себе путь через опасный мир коррупции и насилия, братья вскоре попадают в поле зрения жестокой русской мафии, из-за чего их крепкая связь начинает рушиться, а предательство становится не таким уж немыслимым. В ролях: Адам Драйвер, Майлз Теллер, Джина Гершон, Анна Вуд, Джон Кэрролл Линч, Алехандро Эдда, Джоэл Марш Гарланд и другие. 18+