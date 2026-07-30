Туск заявил о падении российской ракеты в Польше

Премьер-министр страны Дональд Туск прокомментировал падение неизвестного объекта на востоке Польши. По его словам, вероятно, это была российская ракета. Он уточнил, что эта информация пока не подтверждена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польские силовики на месте падения ракеты

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Польские силовики на месте падения ракеты

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

«Все указывает на то, что это была российская баллистическая ракета Х-101, но мы хотим быть на 100% уверены в типе ракеты и в том, кто ее запустил»,— сказал господин Туск на экстренном совещании (цитата по Reuters).

Польские военные сегодня ночью обнаружили в своем воздушном пространстве неопознанный летающий объект. По предварительным данным, он упал в незаселенной местности недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. На месте падения была обнаружена воронка диаметром 10 м, уточняет телеканал TVP Info. К месту направили вертолет Ми-24, туда также выехал польский премьер. Информации о пострадавших нет.