В Новосибирске арестовали главу отдела Роспотребнадзора за взятки
Суд в Новосибирске избрал меру пресечения в отношении начальника отдела Роспотребнадзора по Новосибирской области. Ему вменяют в вину получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание до 15 лет лишения свободы), сообщает управление СКР региона.
По версии следствия, с сентября 2025-го по октябрь 2026 года фигурант дела получал от местного жителя взятки. Вознаграждение предназначалось за общее покровительство в пользу представляемых им юрлиц и предпринимателей, а также ускоренную выдачу им санитарно-эпидемиологических заключений, считают правоохранители. Общая сумма взяток не уточняется.
Преступление выявлено УФСБ по Новосибирской области.