По версии следствия, с сентября 2025-го по октябрь 2026 года фигурант дела получал от местного жителя взятки. Вознаграждение предназначалось за общее покровительство в пользу представляемых им юрлиц и предпринимателей, а также ускоренную выдачу им санитарно-эпидемиологических заключений, считают правоохранители. Общая сумма взяток не уточняется.