Боссы команд «Формулы-1» согласовали новый моторный регламент
Команды «Формулы-1» близки к подписанию соглашения о пересмотре моторного регламента начиная с 2030 года. По словам генерального директора McLaren Зака Брауна, договор согласован в принципе и осталось уладить некоторые детали. Босс Alpine Флавио Бриаторе заявил, в свою очередь, что «это движение в правильном направлении». «Нам нужны по-настоящему громкие моторы, простые моторы, именно на таких мы должны гоняться»,— сказал он.
Договоренности предусматривают, что машины будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания V8 объемом 2,1 л. Полного отказа от электрической части не случится. Формально «Формула-1» по-прежнему будет использовать гибриды. Другое дело, что вклад электромоторов в общую отдачу будет заметно снижен. Суммарная мощность установок составит около 1050 лошадиных сил, из них 900 развивает бензиновый мотор и только 250 — электрический. Да и то, гонщику постоянно будет доступна только половина электротяги. Оставшуюся часть он сможет задействовать только в режиме обгона.