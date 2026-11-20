Договоренности предусматривают, что машины будут оснащаться двигателями внутреннего сгорания V8 объемом 2,1 л. Полного отказа от электрической части не случится. Формально «Формула-1» по-прежнему будет использовать гибриды. Другое дело, что вклад электромоторов в общую отдачу будет заметно снижен. Суммарная мощность установок составит около 1050 лошадиных сил, из них 900 развивает бензиновый мотор и только 250 — электрический. Да и то, гонщику постоянно будет доступна только половина электротяги. Оставшуюся часть он сможет задействовать только в режиме обгона.