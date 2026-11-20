Николай Марков родился в 1967 году в Одесской области. Он окончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР. Затем обучался в общевойсковой академии Вооруженных сил РФ и Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ. С 2000 по 2020 год служил командиром батальона, командиром полка, заместителем командира дивизии, заместителем начальника штаба регионального командования внутренних войск, командиром дивизии. Затем он получил пост первого заместителя командующего Сибирским округом войск нацгвардии РФ. В июле 2020 года господин Марков возглавил округ. В мае 2026 он оставил службу в звании генерал-полковника.