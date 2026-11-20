Бывший член Совфеда отметила, что на работе в Москве продолжает чувствовать связь с Белгородом. По ее словам, за 10 месяцев 2026 года в научно-клиническом центре прошли реабилитацию 50 пациентов из Шебекина, Губкина, Старого Оскола, Нового Оскола, Белгорода и других муниципалитетов региона. «Для меня это личное. Это 50 историй преодоления, 50 побед, в которых есть и боль, и упорство, и огромная сила духа. Я всегда была и остаюсь связанной с Белгородом, и возможность помогать именно этим людям придает моей работе особый смысл и глубину»,— сказала Жанна Чефранова.