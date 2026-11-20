Бывший белгородский сенатор возглавила центр реабилитации Минздрава РФ
Жанне Чефрановой 58 лет. Она родилась в Белгородском округе Белгородской области. В 1992 году окончила лечебный факультет Курского государственного медицинского института (ныне — университет). Обучалась в интернатуре по неврологии на базе неврологического отделения Белгородской областной больницы №1. В 1999 году получила ученую степень кандидата медицинских наук, в 2004-м — доктора медицинских наук. В 2013 — 2023 годах возглавляла Белгородскую областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. В сентябре 2023-го госпожа Чефранова победила на довыборах в Белгородскую облдуму по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. Как представитель «Единой России» она получила 74,09% голосов.