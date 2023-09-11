Кандидат от «Единой России» получил большинство голосов на довыборах в Белгородскую облдуму

Жанна Чефранова («Единая Россия») получила 74,09% голосов (в ее пользу выбор сделали 24 142 человека) на довыборах в Белгородскую облдуму седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12. Об этом сообщила региональная избирательная комиссия, уточнив, что окончательные результаты довыборов определит на заседании 12 сентября.

Довыборы в региональный парламент понадобились из-за сложения депутатских полномочий главой местного ювелирного завода «Арт-карат» Михаилом Несветайло. О своем намерении он заявил в мае 2023 года.

На вакантное место, помимо госпожи Чефрановой, претендовали Николай Андреев (КПРФ), Максим Малютин (ЛДПР) и Евгений Облаков («Справедливая Россия — За правду»). Господин Андреев набрал 13,75% или 4 479 голосов, господин Малютин — 6,34% или 2 067 голосов, господин Облаков — 4,04% или 1 315 голосов. Явка на довыборы составила 67,10%.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» победила на выборах в Белгородский городской совет при явке менее 25%.

Алина Морозова

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