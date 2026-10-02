Новым сенатором от Белгородской области стал вице-губернатор Александр Лоренц

Утвердившийся в должности губернатора Белгородской области Александр Шуваев делегировал в Совет Федерации своего заместителя и руководителя администрации губернатора Александра Лоренца. Это следует из постановления, подписанного господином Шуваевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Белгородской области Александр Лоренц

Фото: Прокуратура Ярославской области Вице-губернатор Белгородской области Александр Лоренц

Фото: Прокуратура Ярославской области

Среди кандидатов на наделение полномочиями сенатора от исполнительной власти Белгородской области были два бывших депутата Госдумы от региона — Валерий Скруг и Наталия Полуянова. В новый созыв парламента они не вошли.

Александр Лоренц родился в 1969 году в Кокчетавской области Казахской ССР. В 1996 году начал службу в органах прокуратуры: занимал различные должности в Омской и Ярославской областях, а также в Ставропольском крае. Осенью 2024 года он был утвержден вице-губернатором и руководителем аппарата правительства Белгородской области. В середине октября того же года вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород», вернулся оттуда не позднее января 2025 года.

Предыдущим сенатором от исполнительной власти Белгородской области была бывший главврач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова. В октябре 2023 года ее делегировал в Совет Федерации занимавший тогда пост губернатора Вячеслав Гладков, который покинул его в мае. Госпожа Чефранова сменила на этом посту 94-летнего Николая Рыжкова — последнего председателя Совета министров СССР, который представлял регион в верхней палате парламента 20 лет. Свое решение об уходе он объяснил возрастом. В феврале 2024-го господин Рыжков скончался.

Алина Морозова