Новым сенатором от Белгородской области стала бывшая главврач больницы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о назначении экс-главврача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанны Чефрановой членом Совета федерации от исполнительной власти региона. Она заменит ушедшего в отставку 94-летнего последнего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жанна Чефранова

Фото: Белгородская областная Дума Жанна Чефранова

Фото: Белгородская областная Дума

Господин Гладков выразил уверенность, что новый сенатор сможет доказательно обеспечить защиту интересов жителей региона, а также отметил ее твердость в достижении целей. Он подчеркнул, что приоритетными направлениями для властей являются восстановление пострадавшего от обстрелов жилья и здравоохранение. «Уверен, что мы продолжим принимать активное участие в развитии федеральных проектов здравоохранения и получать дополнительную помощь, которая нам необходима»,— рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Жанне Чефрановой 55 лет. В этом году она одержала победу на довыборах в Белгородскую облдуму. На прошлой неделе госпожа Чефранова покинула пост главврача Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа, который она занимала десять лет.

Николай Рыжков проработал в должности сенатора 20 лет. Документ о досрочном прекращении полномочий сенатора подписала спикер Совфеда Валентина Матвиенко 25 сентября. Господин Рыжков объяснил свой уход с должности возрастом. «Я посмотрел свой паспорт и сказал: "Хватит"»,— отметил 94-летний политик. Он может продолжить работать советником председателя.

Сергей Толмачев, Воронеж