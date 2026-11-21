В Черноземье 23 ноября ожидается холодная погода, до –1°C
В понедельник, 23 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная погода, возможен дождь со снегом в некоторых регионах. Температура будет варьироваться от –1°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +1°C, днем поднимется до +3°C, а вечером и ночью также будет до +3°C. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет –1°C, днем воздух прогреется до +2°C, а вечером и ночью также ожидается +2°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается 0°C, днем будет до +2°C, вечером — +1°C, а ночью температура снова опустится до 0°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит –1°C, днем поднимется до +2°C, вечером будет 0°C, а ночью столбик термометра покажет +1°C. Ветер до 5 м/с.
В Орле утром ожидается –1°C, днем — +2°C, вечером столбик термометра покажет до +1°C, а ночью опять будет –1°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет –1°C, днем — +2°C, вечером — +1°C, а ночью столбик термометра опустится до 0°C. Ветер до 4 м/с.