Как подчеркнули в ведомстве, объединение организовано с учетом уже сложившихся потоков пациентов. Новая модель призвана улучшить логистику, в том числе работу скорой помощи, и создать «более гибкие механизмы замещения врачей и повышения их квалификации». В частности, ставка делается на внедрение телемедицины и организацию выездных бригад узких специалистов.