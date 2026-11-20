На юге Красноярского края объединят шесть районных больниц
Красноярское министерство здравоохранения объявило о создании новой Южной краевой больницы в рамках реформирования системы медицинского обслуживания. В формируемую структуру войдут шесть прежде самостоятельных учреждений, которые объединят на базе Минусинской районной больницы, сообщил глава минздрава Алексей Коноваленко 20 ноября в ходе встречи с врачами муниципального образования.
В Южную краевую больницу войдут Краснотуранская, Идринская, Курагинская, Каратузская, Ермаковская и Шушенская районные больницы. Ранее в их задачи входило оказание квалифицированной медицинской помощи в одноименных муниципальных образованиях.
Как подчеркнули в ведомстве, объединение организовано с учетом уже сложившихся потоков пациентов. Новая модель призвана улучшить логистику, в том числе работу скорой помощи, и создать «более гибкие механизмы замещения врачей и повышения их квалификации». В частности, ставка делается на внедрение телемедицины и организацию выездных бригад узких специалистов.
Ранее «Ъ-Сибирь» писал о планах красноярских властей по созданию Восточной (Канск) и Западной (Ачинск) краевых больниц, которые объединят по десять районных больниц каждая.