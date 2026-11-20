В Черноземье 22 ноября ожидается холодная погода, до +3°C
В воскресенье, 22 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная погода, возможен дождь со снегом в некоторых регионах. Температура будет варьироваться от -1°C до +3°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +2°C, днем поднимется до +3°C, вечером снова опустится до +2°C, а ночью будет +1°C. Ветер до 6 м/с.
В Воронеже утром будет +1°C, днем воздух прогреется до +3°C, а вечером и ночью вновь ожидается +1°C. Ветер до 5 м/с.
В Курске утром ожидается 0°C, днем будет до +1°C, вечером — также +1°C, а ночью температура снова опустится до 0°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит 0°C, днем поднимется до +2°C, вечером будет +1°C, а ночью столбик термометра вновь покажет 0°C. Ветер до 4 м/с.
В Орле утром ожидается -1°C, днем — +1°C, вечером столбик термометра покажет до 0°C, а ночью опять будет -1°C. Ветер до 5 м/с.
В Тамбове утром будет +1°C, днем — +2°C, вечером вновь — +1°C, а ночью столбик термометра опустится до 0°C. Ветер до 4 м/с.