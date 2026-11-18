«Большинство стоявших в очереди на Петровской площади не были местными — об этом говорят автомобили с зарубежными номерами на городских парковках. Эти люди ночевали в Нарве, питались здесь и оставляли в городе деньги, а прекращение их потока ощутимо ударит по всем»,— подчеркнул Яан Тоотс.