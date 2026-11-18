Мэр Нарвы привел аргументы против закрытия КПП на российско-эстонской границе
Мэр Нарвы Яан Тоотс раскритиковал намерение эстонских властей закрыть границу с Россией. Об этом сообщила газета «Нарвский рабочий».
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил главе МВД Игорю Таро и госканцелярии подготовить шаги по полному закрытию границы. Сейчас эстонские КПП работают, но в пятницу, 20 ноября, правительство соберется, чтобы обсудить прекращение их деятельности.
По мнению мэра, закрытие границы создаст для города серьезные проблемы. Первая — гуманитарная: у многих жителей Нарвы и всего Ида-Вирумаа в России живут родные и близкие, которых нужно навещать, и неясно, как правительство собирается решать этот вопрос.
Вторая — экономическая. В городе и без того сложная ситуация с безработицей. Закрытие границы станет еще одним ударом.
«Большинство стоявших в очереди на Петровской площади не были местными — об этом говорят автомобили с зарубежными номерами на городских парковках. Эти люди ночевали в Нарве, питались здесь и оставляли в городе деньги, а прекращение их потока ощутимо ударит по всем»,— подчеркнул Яан Тоотс.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что компании, осуществляющие автобусные перевозки из Санкт-Петербурга в Таллин и обратно, пока не спешат возвращать пассажирам деньги за купленные билеты и принимать конкретные решения в связи с намерением властей Эстонии закрыть границу с Россией с 1 декабря.