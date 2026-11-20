Кассация отказала акционеру «Казаньоргсинтеза» в конвертации акций
Суд округа отменил постановление апелляции и оставил в силе первоначальное решение
Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе отказ миноритарному акционеру «Казаньоргсинтеза» Александру Елшину в признании права на конвертацию привилегированных акций. Постановление апелляционной инстанции отменено. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
Спор возник после того, как 30 июня 2025 года собрание акционеров исключило из устава положение о возможности обмена ценных бумаг. В сентябре господин Елшин обратился в суд, оспаривая это решение.
Представители предприятия указывали, что акционеры не утверждали порядок конвертации, а прежний устав предусматривал лишь условие о решении совета директоров. По позиции компании, удовлетворение требований истца могло привести к размытию долей владельцев обыкновенных акций и уменьшению их дивидендов.
В 2024 году господин Елшин приобрел более 1 млн привилегированных акций предприятия за 30 млн руб. Дивиденды по ним составили около 250 тыс. руб. — по 25 коп. на бумагу.