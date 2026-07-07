Апелляция отменила решение по иску акционера к «Казаньоргсинтезу»

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции по иску миноритарного акционера Алексея Елшина к «Казаньоргсинтезу». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Ранее Арбитражный суд Татарстана отказал Алексею Елшину в удовлетворении иска, которым он оспаривал решение общего собрания акционеров об исключении из устава положения о возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Истец указывал, что изменения нарушают права владельцев привилегированных акций.

Анна Кайдалова