Арбитражный суд Татарстана отказал в иске миноритарному акционеру «Казаньоргсинтеза» Алексею Елшину об исключении пункта о возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Акционер проиграл суд против «Казаньоргсинтеза» по спору о конвертации акций

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Акционер проиграл суд против «Казаньоргсинтеза» по спору о конвертации акций

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Елшин пытался оспорить решение общего собрания акционеров компании от 30 июня 2025 года.

Суд полностью отказал в удовлетворении требований. Истец настаивал, что изменения устава нарушают права владельцев привилегированных акций.

По данным дела, в 2024 году господин Елшин приобрел более 1 млн привилегированных акций компании примерно за 30 млн руб. При этом на Московской бирже обыкновенные акции компании торговались около 68,6 рубля, а привилегированные — 17,3 рубля, поэтому возможность конвертации могла бы дать почти четырехкратную выгоду.

Ранее сообщалось, что адвокат истца настаивал на недобросовестном поведении структуры «Сибура» и завышении инвестиционной привлекательности акций.

В пресс-службе «Казаньоргсинтеза» отметили, что прежние редакции устава лишь допускали возможность конвертации по решению совета директоров, но порядок ее проведения никогда не был установлен и не утверждался общим собранием акционеров.

Компания изменила устав после рекомендаций Банка России устранить правовую неопределенность: либо прописать порядок конвертации, либо исключить соответствующее положение. В итоге акционеры приняли новую редакцию устава без такого пункта.

Анна Кайдалова