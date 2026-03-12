Акционер проиграл суд против «Казаньоргсинтеза» по спору о конвертации акций
Арбитражный суд Татарстана отказал в иске миноритарному акционеру «Казаньоргсинтеза» Алексею Елшину об исключении пункта о возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Господин Елшин пытался оспорить решение общего собрания акционеров компании от 30 июня 2025 года.
Суд полностью отказал в удовлетворении требований. Истец настаивал, что изменения устава нарушают права владельцев привилегированных акций.
По данным дела, в 2024 году господин Елшин приобрел более 1 млн привилегированных акций компании примерно за 30 млн руб. При этом на Московской бирже обыкновенные акции компании торговались около 68,6 рубля, а привилегированные — 17,3 рубля, поэтому возможность конвертации могла бы дать почти четырехкратную выгоду.
Ранее сообщалось, что адвокат истца настаивал на недобросовестном поведении структуры «Сибура» и завышении инвестиционной привлекательности акций.
В пресс-службе «Казаньоргсинтеза» отметили, что прежние редакции устава лишь допускали возможность конвертации по решению совета директоров, но порядок ее проведения никогда не был установлен и не утверждался общим собранием акционеров.
Компания изменила устав после рекомендаций Банка России устранить правовую неопределенность: либо прописать порядок конвертации, либо исключить соответствующее положение. В итоге акционеры приняли новую редакцию устава без такого пункта.