В Башкирии ожидаются ледяной дождь, гололед и туман
21 ноября в Башкирии ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Пройдет небольшой дождь, днем местами — до умеренного, на востоке республики — ледяной дождь, гололед, на дорогах — гололедица.
Подует южный, юго-восточный ветер, 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +2…-3°, днем — поднимется до +1…+6°.
На некоторых участках дорог ночью и утром из-за тумана ухудшится видимость до 500 м и менее, днем из-за осадков — до 1–2 км.
В Уфе синоптики обещают облачную погоду, небольшой дождь, днем местами до умеренного. Ветер будет южный, юго-восточный, 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем —+4…+6°.