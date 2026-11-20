В Башкирии вновь хотят создать Электронное правительство
Министерство цифрового развития государственного управления Башкирии предлагает создать государственную информационную систему «Электронное правительство». В систему должны войти разделы «Межведомственное электронное взаимодействие», «Ведомственная информационная система», «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) и сервисов», «Единый социальный регистр населения» и «Реестр сведений».
«ГИС "Электронное Правительство" представляет собой платформенное решение, предназначенное для оказания государственных
и муниципальных услуг и сервисов в электронной форме, в том числе
в проактивном (беззаявительном) формате», — говорится в проекте положения о системе.
Оператором Электронного правительства будет минцифы, а за сопровождение и техническую поддержку ресурса будет отвечать республиканское казенное учреждение «Информационные технологии». За реализацию положения о системе будет отвечать вице-премьер Олег Ли.
Проект минцифры проходит общественные обсуждения.
Первые идеи создать Электронное правительство Башкирии высказывались в начале 2010-х годов. Оператором было госпредприятие «Центр информационно-коммуникационных технологий Башкирии».