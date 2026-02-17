Общественный транспорт Орла перейдет под управление региона с 2027 года

Полномочия по транспортному обслуживанию Орла планируется передать с муниципального на региональный уровень с 1 января 2027 года. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе инвестиционного послания на 2026 год.

По его словам, это позволит объединить межмуниципальные и муниципальные перевозки для повышения качества работы общественного транспорта в Орловской городской агломерации.

«Аналогичная судьба по переходу на региональный уровень ждет и трамвайно-троллейбусное предприятие. На мой взгляд, это решение является наиболее эффективным, единственно возможным для стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия»,— подчеркнул глава региона и добавил, что для обновления транспорта частными перевозчиками планируется заключение долгосрочных трехлетних контрактов на выполнение работ по перевозке пассажиров.

В середине января мэр Орла Юрий Парахин опубликовал в соцсетях статью о ситуации с общественным транспортом. Градоначальник назвал критику в адрес городских властей «популизмом, который любит простые решения», и назвал в качестве ключевых причин проблем острый дефицит водителей и износ подвижного состава.

Господин Парахин также привел данные о поддержке муниципального транспорта: за пять лет доля МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» (ТТП) в городских перевозках выросла с 10% до 30%, предприятие получило из бюджетов около 1,3 млрд руб., закуплен 71 автобус, передано более 100 единиц техники из Санкт-Петербурга.

За последние годы ТТП несколько раз пытались обанкротить. В конце 2023 года московское АО «Межрегиональная лизинговая компания» требовало признать предприятие несостоятельным из-за долга в 9,8 млн руб., но в мае 2025-го истец отказался от требований, и дело прекратили. В прошлом году Андрей Клычков оценивал модернизацию трамвайной сети в Орле в 5 млрд руб., отмечая, что изношенная контактная сеть не выдерживает нагрузок. В октябре губернатор обращался за федеральной поддержкой для сохранения трамваев в областном центре.

Ульяна Ларионова