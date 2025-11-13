Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Орле с 1 января могут повысить цены на проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда на общественном транспорте Орла может увеличиться на 4 руб. При оплате картой тариф вырастет с 32 руб. до 36 руб., при безналичном расчете — с 29 руб. до 33 руб. Повышение цен одобрил комитет орловского городского совета депутатов по экономической политике и развитию предпринимательства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнили в горсовете, итоговое обсуждение изменения стоимости состоится на заседании 21 ноября. Если решение об увеличении цен примут, новый тариф начнет действовать с 1 января 2026 года.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Орла повышали 1 января 2025 года — на 4 руб.

Кабира Гасанова