Облсуд признал законным запрет НТО на остановках в Екатеринбурге
Свердловский областной суд отказал в удовлетворении административных исков владельцам бизнеса, которые требовали признать недействующим запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на остановках городского транспорта в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе судов региона.
ООО «Ренткомплект-Инвест» и предпринимательница Анжелика Показаньева пытались оспорить подпункт правил благоустройства Екатеринбурга о запрете НТО на остановках. Истцы считали запрет противоречием нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Ключевым основанием для отказа стала преюдиция — обязательность ранее вынесенного судебного акта. Тогда облсуд решил, что федеральные законы не запрещают подобные ограничения. Также суд проверил формальные основания: оспариваемую норму в пределах полномочий принял надлежащий орган — Екатеринбургская городская дума.
Суд также отметил, что оспариваемое положение не устанавливает правил, противоречащих федеральному регулированию, и введено «в целях достижения баланса публичных интересов и интересов соответствующих хозяйствующих субъектов». При этом подчеркивается, что суд не обладает полномочиями оценивать целесообразность проверяемой нормы. Решение может быть обжаловано.
Власти Екатеринбурга в 2025 году начали масштабную замену остановочных пунктов, совмещенных с киосками, ларьками и подобными объектами. Тогдашний мэр Алексей Орлов подчеркивал, что хозяева НТО не ухаживали за остановками и допускали «бардак», в связи с чем был введен запрет на совмещение торговых точек с киосками. Сейчас в схему размещения НТО включено 378 площадок. На прошлой неделе врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов поручил увеличить в городе число площадок для размещения НТО как минимум до тысячи.