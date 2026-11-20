Суд также отметил, что оспариваемое положение не устанавливает правил, противоречащих федеральному регулированию, и введено «в целях достижения баланса публичных интересов и интересов соответствующих хозяйствующих субъектов». При этом подчеркивается, что суд не обладает полномочиями оценивать целесообразность проверяемой нормы. Решение может быть обжаловано.