Галямов поручил расширить схему киосков в Екатеринбурге до тысячи мест

«Наша задача — не просто убирать незаконные киоски, а создавать понятную и доступную систему легальной торговли. В городе должны быть предусмотрены места, где предприниматели смогут работать на законных основаниях, а жители — получать необходимые товары и услуги рядом с домом. Нужно совместно с районами пересмотреть существующую схему и найти не менее тысячи площадок для размещения НТО»,— заявил господин Галямов.