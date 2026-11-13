Галямов поручил расширить схему киосков в Екатеринбурге до тысячи мест
Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов поручил увеличить в городе число площадок для размещения нестационарных торговых объектов (НТО) как минимум до тысячи. Об этом сообщили в городской администрации.
«Наша задача — не просто убирать незаконные киоски, а создавать понятную и доступную систему легальной торговли. В городе должны быть предусмотрены места, где предприниматели смогут работать на законных основаниях, а жители — получать необходимые товары и услуги рядом с домом. Нужно совместно с районами пересмотреть существующую схему и найти не менее тысячи площадок для размещения НТО»,— заявил господин Галямов.
Кроме того господин Галямов предложил рассмотреть возможность размещения торговых объектов возле конечных остановок общественного транспорта. Такие площадки могут объединять несколько функций — например, предусматривать точки общепита и общественные туалеты.
Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Любовь Нишневич сообщила, что сейчас в схему размещения НТО включено 378 площадок. Из них 166 действуют, еще 212 являются перспективными. Накануне для включения в схему подобрали дополнительно 13 мест, два из которых предназначены для продажи печатной продукции.
По словам госпожи Нишневич, норматив обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами в Екатеринбурге выполняется на 121%. При этом город продолжает искать новые площадки. Их включают в схему по предложениям районных администраций и предпринимателей.
Власти Екатеринбурга в 2025 году начали масштабную замену остановочных пунктов, совмещенных с нестационарными торговыми объектами (НТО). Мэр Алексей Орлов подчеркнул, что хозяева ларьков не ухаживали за остановками и допускали «бардак», в связи с чем был введен запрет на совмещение торговых точек с киосками.