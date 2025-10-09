В Екатеринбурге установят 150 новых остановок на месте киосков в 2026 году

Власти Екатеринбурга разместят около 150 новых остановочных павильонов на месте старых, которые были совмещены с нестационарными торговыми объектами (НТО), рассказал мэр Алексей Орлов в ходе прямого эфира. Он подчеркнул, что хозяева ларьков не ухаживали за остановками и допускали «бардак», в связи с чем был введен запрет на совмещение торговых точек с киосками. «Если в прошлые годы мы меняли по 20-30 остановок, то сейчас устанавливаем очень большое количество — это эстетика, удобство, электронное табло и возможность дождаться транспорта не под дождем и ветром, а в совершенно других условиях для пассажиров»,— пояснил господин Орлов.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Мэр добавил, что в 2025 году власти установили около 40 новых остановочных павильонов, в июле заключили контракт на размещение дополнительных 150 остановок до конца года.

Всего власти Екатеринбурга планируют снести в текущем году 289 остановок, на которых находятся НТО. В декабре чиновники сообщали о необходимости установить 432 новых остановки, однако средств в бюджете хватало только на 90. В марте депутаты гордумы призвали мэрию размещать новые остановки сразу после сноса НТО с навесами и выделить на соответствующие цели дополнительные средства. В апреле Алексей Орлов отчитался, что власти вдвое увеличили траты на замену остановочных комплексов — до 106 млн руб. Градоначальник тогда заверил, что средств хватит на замену около 160 остановок.

Василий Алексеев