Историческую мельницу в Ярославле выставили на торги в шестой раз
Историческую мельницу на улице Смолякова в Ярославле вновь выставили на торги — уже в шестой раз. Начальная цена объекта составляет 1,34 млн руб., аукцион назначен на 28 января 2027 года, следует из извещения Министерства имущественных отношений Ярославской области, опубликованного на площадке торгов 19 ноября.
В лот входят шестиэтажное здание мукомольной мельницы начала XX века площадью 2,4 тыс. кв. м и земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м. Заявки от участников принимают до 22 января. Предыдущие пять аукционов не состоялись.
Мельница носит название «Здание мукомольной мельницы А. А. Галкина — И. В. Вахрамеева». Ее построили в 1905–1906 годах. По оценке, приведенной в документации предыдущих торгов, восстановление здания потребует около 51 млн руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», здание мельницы Галкина — Вахрамеева уже выставляли на торги в 2025 году за 49 млн руб., однако покупателей на него не нашлось. В апреле 2026 года начальную цену снизили до 21,4 млн руб., а в сентябре объект предлагали приобрести за 2,6 млн руб. — предыдущие аукционы также не состоялись.
В августе 2023 года Арбитражный суд Ярославской области постановил изъять мельницу и земельный участок у АО «Ярославский мукомольный завод №2» из-за ненадлежащего содержания объекта культурного наследия. В декабре того же года апелляционная инстанция оставила это решение в силе.