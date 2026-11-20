Историческую мельницу на улице Смолякова в Ярославле вновь выставили на торги — уже в шестой раз. Начальная цена объекта составляет 1,34 млн руб., аукцион назначен на 28 января 2027 года, следует из извещения Министерства имущественных отношений Ярославской области, опубликованного на площадке торгов 19 ноября.