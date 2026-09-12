В Ярославле на продажу выставили историческую мельницу за 2,6 млн рублей

В Ярославле объявлены торги по продаже объекта культурного наследия «Здание мукомольной мельницы А.А. Галкина - И.В. Вахрамеева». Начальная цена здания — 2,6 млн руб., указывается на площадке «Росэлторги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство конкурентной политики ЯО Фото: Министерство конкурентной политики ЯО

Здание мукомольной мельницы представляет собой шестиэтажное нежилое строение площадью 2,4 тыс. кв. м на улице Смолякова, 23а. На текущий момент объект находится в неудовлетворительном состоянии. Стоимость восстановительных работ составляет около 51 млн руб. Вместе со зданием продается земельный участок под ним площадью 1,2 тыс. кв. м. Торги состоятся 12 ноября.

Объект был изъят у Ярославского мукомольного завода № 2 в 2023 году. Решение приняли по иску органа охраны памятников из-за отсутствия мер со стороны владельца по сохранению мельницы. Ранее здание выставляли на продажу за 49 млн руб., однако интереса у покупателей не возникло. С каждым новым этапом торгов цену последовательно уменьшали.

Мельница в поселке Рогово, построенная в 1906 году по инициативе вологодского купца Александра Галкина, имеет нарядный архитектурный декор (лучковые окна), оформлена многочисленными элементами так называемого «кирпичного стиля», характерного для промышленной архитектуры конца XIX - начала ХХ вв. Рядом находится смешанный деревянно-каменный двухэтажный «Дом жилой вологодского купца А.А.Галкина».

Алла Чижова