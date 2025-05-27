В Ярославской области выставили на продажу изъятые исторические здания

В Ярославской области на торги выставили четыре объекта культурного наследия, которые изъяли у собственников за ненадлежащее содержание. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание мукомольной мельницы, Ярославль

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал Здание мукомольной мельницы, Ярославль

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

На продажу за 49 млн руб. выставлена мукомольная мельница купцов Александра Галкина и Ивана Вахрамеева в Заволжском районе. Здание продается вместе с земельным участком площадью 1,2 тыс. кв.м.

В Угличе за 2,6 млн руб. продают доходный дом на улице Ленина. Площадь здания составляет 486 кв.м., земельного участка — 701 кв.м. Также на торги выставлены «Дом жилой В.М. Кулькова – П.Н. Ртищева» в поселке Некрасовское за 2,4 млн руб. и «Дом Первовых – В.А. Аксенова» в Рыбинске за 2,7 млн руб.

Напомним, что областными властями активно ведется работа по изъятию объектов культурного наследия у владельцев, которые не предпринимают мер по сохранению исторических зданий. В суд подано уже более 100 исков, в их числе заявление об изъятии здания бывшего мукомольного завода №1 в Ярославле.

Алла Чижова