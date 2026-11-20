По версии следствия, фигурант дела потребовал от учредителя нескольких фирм в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 тыс. руб. за общее покровительство и игнорирование возможных нарушений, угрожая в случае отказа препятствовать его предпринимательской деятельности. 13 ноября этого года на парковке по улице Стахановской в Ишимбае обвиняемый получил от предпринимателя деньги и был задержан с поличным.