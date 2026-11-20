В Ишимбае начальник полиции арестован по обвинению в получении взятки
Следственный отдел по Ишимбаю предъявил обвинение заместителю начальника отдела МВД по Ишимбайскому району — начальнику полиции. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере, сопряженном с вымогательством (пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщают пресс-службы управления СКР Башкирии и регионального МВД. Преступление выявили оперативники МВД.
По данным «РБК-Уфа», это 44-летний Иршат Ишимбаев.
По версии следствия, фигурант дела потребовал от учредителя нескольких фирм в сфере жилищно-коммунального хозяйства 200 тыс. руб. за общее покровительство и игнорирование возможных нарушений, угрожая в случае отказа препятствовать его предпринимательской деятельности. 13 ноября этого года на парковке по улице Стахановской в Ишимбае обвиняемый получил от предпринимателя деньги и был задержан с поличным.
Преступление выявлено во время совместной работы следователей регионального управления СКР и сотрудников управления ФСБ республики.
Суд по ходатайству следователя арестовал его. Следователи проверяют обвиняемого на причастность к аналогичным преступным фактам.
Руководство МВД по республике проводит служебную проверку. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, отмечает ведомство. В рамках служебной проверки дадут оценку руководству территориального органа внутренних дел.