Пожизненно недоволен

Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области сегодня, 5 октября, отказал бывшему сенатору Рауфу Арашукову в двух административных исках к руководству колонии ИК-6 («Черный дельфин»). Обе претензии касались водворения в штрафной изолятор, куда осужденный попал в июле этого года за нежелание выходить на работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-сенатор Рауф Арашуков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Экс-сенатор Рауф Арашуков

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Экс-сенатор Совета Федерации РФ Рауф Арашуков в конце августа подал два административных иска к колонии ИК-6 после десятидневной голодовки в ШИЗО, куда был отправлен за отказ выходить на работу. В ИК-6, куда он попал в 2023 году, господин Арашуков трудился в швейном цехе. Во время забастовки заключенный требовал обеспечить нормальные условия труда и уже перед судом заявил, что в рабочей камере слишком высокая температура воздуха, которая влияет на его состояние здоровья. Бывший сенатор просил признать постановления руководства колонии незаконными и обязать учреждение устранить последствия взысканий.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации, где он представлял Карачаево-Черкессию. Вместе с ним под стражу взяли его отца Рауля — экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза». В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил обоих к пожизненному заключению за создание ОПС, организацию убийств и хищение газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб. В 2026 году Ленинский районный суд Оренбурга назначил Арашукову новый срок — дополнительно 10 лет колонии и штраф 120 млн руб. за дачу взятки сотруднику УФСИН. Последнему он через адвоката дал 3 млн руб. за привилегированные условия отбывания наказания.

По итогам сегодняшнего заседания адвокат заключенного Дмитрий Трубников сообщил «Ъ-Волга», что в обоих исках, которые оспаривали водворение в ШИЗО, суд отказал. Мотивировочная часть решения пока не получена, поэтому основания решения судьи адвокату неизвестны. Господин Трубников уточнил, что защита намерена подавать апелляцию. На сегодняшнем заседании интересы Рауфа Арашукова представлял другой представитель — Евгений Ганчаров.

В ходе заседания были допрошены свидетели, среди которых числились сотрудники администрации и сокамерник Рауфа Арашукова. По словам Дмитрия Трубникова, этот свидетель работает вместе с осужденным, однако, судя по оглашенному решению, его показания на исход дела не повлияли.

Адвокат обратил внимание на то, что господин Арашуков заявлял об уважительных причинах отказа от работы, но администрация их так и не устанавливала. В суде, как отметил защитник, было заявлено, что температура в камере достигала 40 градусов. Отдельно защита прокомментировала и десятидневную голодовку в ШИЗО: выяснилось, что она была оформлена официальным заявлением, а медицинский работник ежедневно посещает осужденного и контролирует его состояние.

Это далеко не первый спор Рауфа Арашукова с администрацией колонии. В марте 2026 года экс-сенатор подал несколько исков к ФСИН России, региональному управлению службы и администрации «Черного дельфина» за то, что ему трижды не выдали на обед холодную закуску и положенные два куриных яйца в неделю, а также несколько раз поздно приносили обед и ужин. По данным ТАСС, в одном из исков господин Арашуков дополнительно требовал заменить один телефонный звонок в неделю на ежедневные. В начале июня 2026 года стало известно, что Рауф Арашуков просил суд перевести его из «Черного дельфина» в мордовскую колонию «Торбеевский централ», где отбывает такое же пожизненное заключение его отец Рауль Арашуков. Во всех требованиях суд экс-сенатору раз за разом отказывал.

Яна Вежлева, Оренбург