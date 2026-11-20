Более 10 вертолетов не могут вылететь из Салехарда из-за непогоды
Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержками вертолетных рейсов из Салехарда в населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. В здании аэропорта организована работа мобильной приемной.
Вертолетные рейсы АК «Ямал» 20 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий не могут отправиться в Яр-Сале (ЯЛ-30Д), Новый Порт (ЯЛ-34 и ЯЛ-34Д), Белоярск (ЯЛ-54 и ЯЛ-54Д) и Сеяху (ЯЛ-28). Задерживаются также вертолеты по следующим маршрутам:
ЯЛ-62 в Мужи — Питляр — Горки;
ЯЛ-50 в Панаевск — Яр-Сале — Салемал;
ЯЛ-66 в Лопхари — Мужи;
ЯЛ-56 в Мыс Каменный — Яр-Сале — Новый Порт;
ЯЛ-68 в Яр-Сале — Сеяха — Мыс Каменный;
ЯЛ-52 в Мужи — Шурышкары-Восяхово;
ЯЛ-60 в Мужи — Овгорт.
Отправления вертолетов из Салехарда в населенные пункты округа из-за погодных условий задерживаются шестой день подряд.