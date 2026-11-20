Вертолетные рейсы АК «Ямал» 20 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий не могут отправиться в Яр-Сале (ЯЛ-30Д), Новый Порт (ЯЛ-34 и ЯЛ-34Д), Белоярск (ЯЛ-54 и ЯЛ-54Д) и Сеяху (ЯЛ-28). Задерживаются также вертолеты по следующим маршрутам: