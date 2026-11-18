Расходы бюджета Воронежа в 2027 году запланированы свыше 50 млрд рублей
В соответствии с проектом бюджета Воронежа на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов доходы городской казны в следующем году запланированы в объеме 49,9 млрд руб. Расходы предполагаются в размере порядка 50,2 млрд руб., а дефицит бюджета — 262,9 млн руб. Публичные слушания по проекту бюджета пройдут в Воронежской городской думе 30 ноября.
В структуре доходов городской казны на безвозмездные поступления приходится 26,6 млрд руб., в том числе:
субсидии — 10,8 млрд руб.;
субвенции — 15,3 млрд руб.;
иные межбюджетные трансферты с целевым назначением — 433,3 млн руб.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств городского округа на 2027 год предполагается в размере 393,9 млн руб. Верхний предел муниципального внутреннего долга Воронежа на 1 января 2028-го установлен в сумме 652 тыс. руб.
Прогнозируемый объем доходов бюджета в 2028 году составляет свыше 51,2 млрд руб., расходов — 51,4 млрд руб. при дефиците порядка 140 млн руб. На 2029 год запланированы доходы 53,9 млрд руб., расходы — 54,1 млрд руб. и дефицит в размере 190,3 млн руб.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», проект бюджета Воронежа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов приняли во втором чтении 24 декабря 2025-го. В соответствии с документом доходы составили 45,3 млрд руб., расходы — 45,9 млрд руб., а дефицит был запланирован в объеме 592 млн руб. Впоследствии параметры корректировались в течение года.