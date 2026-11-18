В соответствии с проектом бюджета Воронежа на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов доходы городской казны в следующем году запланированы в объеме 49,9 млрд руб. Расходы предполагаются в размере порядка 50,2 млрд руб., а дефицит бюджета — 262,9 млн руб. Публичные слушания по проекту бюджета пройдут в Воронежской городской думе 30 ноября.