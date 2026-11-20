Ставка для катеров и моторных лодок мощностью до 25 л. с. повышается с 10 до 30 руб. за л. с., от 25 до 50 л. с. — с 20 до 35 руб., от 50 до 100 л. с. — с 30 до 40 руб., более 100 л. с. — со 100 до 130 руб. Отметим, что в проекте поправок ставки составляли 70 руб. для транспортных средств любой мощности, кроме самой высокой — там речь шла про 160 руб.

Для яхт и парусно-моторных судов мощностью до 100 л. с. ставка вырастет с 60 до 80 руб., свыше 100 л. с. — со 100 до 160 руб. Изначально планировалось увеличить ее до 150 руб. и 300 руб. соответственно.

Для гидроциклов до 100 л.с. — с 60 до 90 руб., свыше 100 л. с. — со 100 до 180 руб. (до 180 руб. и 370 руб. в проекте).

Для самолетов и вертолетов с двигателями ставка поднимается со 100 до 160 руб. за лошадиную силу, для реактивных самолетов — с 40 до 140 руб. за кг силы тяги. Здесь цифры совпадают с проектными.