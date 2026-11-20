Олимпийский чемпион из Уфы Семен Елистратов вернулся на международную арену
Уфимский спортсмен Семен Елистратов с 20 по 22 ноября выступит на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку в Сеуле. Соревнования в Республике Корее станут для 36-летнего олимпийского чемпиона первым стартом на международной арене с 2022 года, сообщает Олимпийский комитет России.
В последний раз в международных соревнованиях Семен Елистратов участвовал на Олимпиаде в Пекине, завоевав бронзовую медаль на дистанции в 1,5 тыс. м.
Вместе с партнерами, в Сеуле уфимский шорт-трекист будет выступать в нейтральном статусе.
По данным сайта Мировой федерации конькобежцев (ISU), Семен Елистратов вышел в 1/4 финала в заездах на 1 тыс. м и 1,5 тыс. м.