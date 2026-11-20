Уфимский спортсмен Семен Елистратов с 20 по 22 ноября выступит на третьем этапе Мирового тура по шорт-треку в Сеуле. Соревнования в Республике Корее станут для 36-летнего олимпийского чемпиона первым стартом на международной арене с 2022 года, сообщает Олимпийский комитет России.