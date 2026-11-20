В обновленном проекте изменений исчез абзац, дополнявший статью 35 Устава пунктом о дополнительных гарантиях в виде ежеквартальных выплат главе Челябинска в связи с замещением им государственной должности Челябинской области. Размер этой гарантии не должен был превышать величину ежемесячного денежного содержания мэра города (последние два года эту должность занимает Алексей Лошкин), выплачиваться эти средства предполагалось из бюджета Челябинской области, а точный размер выплат, как предполагалось, должен был определить губернатор Челябинской области. При этом сама дата общественных слушаний осталась прежней — 3 декабря.