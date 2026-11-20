Отзыв по гарантии
Депутаты дезавуировали изменения в Устав Челябинска, связанные с выплатами мэру
Городская дума Челябинска внесла изменения в проект решения о назначении общественных слушаний по вопросам изменений в Устав города. Из проекта изменений исключен пункт о гарантиях главе Челябинска в виде ежеквартальной доплаты за замещение им государственной должности Челябинской области. Доплата могла достигать размера ежемесячного денежного содержания мэра города, а выплачиваться — из бюджета региона.
Депутаты Городской думы приняли решение изменить свое же решение от 27 октября «О назначении публичных слушаний по проекту решения Челябинской городской думы „О внесении изменений в Устав города Челябинска“». Соответствующее решение городского парламента опубликовано на сайте официального вестника гордумы.
В обновленном проекте изменений исчез абзац, дополнявший статью 35 Устава пунктом о дополнительных гарантиях в виде ежеквартальных выплат главе Челябинска в связи с замещением им государственной должности Челябинской области. Размер этой гарантии не должен был превышать величину ежемесячного денежного содержания мэра города (последние два года эту должность занимает Алексей Лошкин), выплачиваться эти средства предполагалось из бюджета Челябинской области, а точный размер выплат, как предполагалось, должен был определить губернатор Челябинской области. При этом сама дата общественных слушаний осталась прежней — 3 декабря.
Решение, принятое городской думой Челябинска в конце октября, тогда объясняли необходимостью приведения Устава города в соответствие с федеральным и региональным законодательством.
«Необходимость корректировки Устава города Челябинска продиктована изменениями в федеральном и региональном законодательстве. Федеральный закон №33-ФЗ установил, что глава каждого муниципального образования одновременно замещает государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность. Устав города должен содержать дополнительные гарантии главе муниципального образования, связанные с замещением государственной должности, — в случае, если такие гарантии предусмотрены законом Челябинской области. Расходы на эти гарантии покрываются за счет бюджета субъекта РФ», — прокомментировали „Ъ-Южный Урал“ в конце октября пункт о гарантиях для главы Челябинска в пресс-службе Челябинской городской думы.
Кроме того, в принятом в марте нынешнего года законе Челябинской области № 33-ЗО прописаны гарантии главе муниципального образования, связанные «с замещением государственной должности Челябинской области». Формулировка гарантий слово в слово совпадала с предложенными изменениями в Уставе Челябинска.
При этом точно понять, о какой сумме может идти речь, довольно сложно: действующий порядок оплаты труда выборного должностного лица, принятый все той же городской думой, сложен и предполагает несколько видов вознаграждений, доплат, надбавок и различных коэффициентов, увеличивающих эти выплаты, а также компенсационных выплат.
В общей сложности в бюджете Челябинска на 2026 год на денежное содержание главы города было изначально предусмотрено 9,5 млн руб. Таким образом, возможный размер расходов регионального бюджета на новую выплату градоначальнику (при нынешнем уровне его денежного вознаграждения) может составить немногим более 3 млн руб.
Собственный источник «Ъ-Южный Урал» сообщил, что новым решением депутаты гордумы исправили собственную юридическую ошибку.
«Вопрос гарантий и их уровня прописан на уровне региона и федерации, и это не полномочия муниципалов»,— подчеркнул собеседник «Ъ-Южный Урал».