На полагающуюся по уставу премию

Депутаты городской думы Челябинска назначили дату общественных слушаний по вопросам изменения устава города. Одно из предлагаемых изменений — дополнительная гарантия для главы Челябинска: к существующему денежному содержанию добавится ежеквартальная выплата за замещение им государственной должности Челябинской области. Выплата будет осуществляться из регионального бюджета, ее точный размер должен будет определить губернатор области Алексей Текслер, но она не может превышать размер существующего ежемесячного денежного содержания главы города. Изменения должны привести устав Челябинска в соответствие с региональным и федеральным законодательством, однако точно понять, о какой сумме может идти речь, непросто — действующий порядок оплаты труда выборного должностного лица, принятый все той же городской думой, сложен и предполагает несколько видов вознаграждений, доплат, надбавок и различных коэффициентов, увеличивающих эти выплаты, а также компенсационных выплат, в том числе на проезд в общественном транспорте.

