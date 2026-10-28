На полагающуюся по уставу премию
Губернатор Челябинской области будет ежеквартально доплачивать главе областного центра
Депутаты городской думы Челябинска назначили дату общественных слушаний по вопросам изменения устава города. Одно из предлагаемых изменений — дополнительная гарантия для главы Челябинска: к существующему денежному содержанию добавится ежеквартальная выплата за замещение им государственной должности Челябинской области. Выплата будет осуществляться из регионального бюджета, ее точный размер должен будет определить губернатор области Алексей Текслер, но она не может превышать размер существующего ежемесячного денежного содержания главы города. Изменения должны привести устав Челябинска в соответствие с региональным и федеральным законодательством, однако точно понять, о какой сумме может идти речь, непросто — действующий порядок оплаты труда выборного должностного лица, принятый все той же городской думой, сложен и предполагает несколько видов вознаграждений, доплат, надбавок и различных коэффициентов, увеличивающих эти выплаты, а также компенсационных выплат, в том числе на проезд в общественном транспорте.
Депутаты Челябинской городской думы назначили на 3 декабря общественные обсуждения проекта изменений в устав города. Одно из предлагаемых нововведений предполагает появление дополнительной гарантии главе города Челябинска в виде новой ежеквартальной выплаты за замещение им государственной должности Челябинской области.
В проекте изменений, опубликованном на сайте городской думы, предлагается дополнить статью 35 Устава города пунктом 8, в котором говорится о дополнительной гарантии «в виде ежеквартальной доплаты к ежемесячному денежному содержанию в размере, установленном губернатором Челябинской области». При этом размер ежеквартальной доплаты «не должен превышать размер ежемесячного денежного содержания главы города Челябинска, установленный муниципальным правовым актом», а финансирование расходов, связанных с выплатой, «осуществляется за счет средств бюджета Челябинской области».
Согласно действующей редакции Устава Челябинска, главе города уже установлены гарантии в виде ежемесячного денежного содержания, состоящего из ежемесячного денежного вознаграждения и дополнительных выплат, страхования на случаи гибели, получения увечья или повреждения здоровья, которые наступили в связи с осуществлением полномочий, ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 45 календарных дней, возмещения расходов на проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) на территории города, возмещения расходов, связанных с использованием средств связи, на проезд и проживание в гостинице, ином жилом помещении и суточных, связанных с проживанием главы города Челябинска вне постоянного места жительства в связи с его служебной командировкой, а также «иных расходов, связанных с осуществлением деятельности главы города Челябинска».
Величина выплат регулируется принятым все той же городской думой Порядком установления размеров и условий оплаты труда выборного должностного лица.
Согласно опубликованному на сайте городской думы Порядку (документ носит статус «действующий»), денежное вознаграждение главы города состоит из собственно вознаграждения в размере 144 167 руб. и должностного оклада в 34,2 тыс. руб. К ним применяются так называемый «поправочный коэффициент» 1,98, а также «уральский» коэффициент (1,15).
Кроме того, предусмотрены ежемесячное денежное поощрение в размере двух должностных окладов и несколько надбавок: за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (точный размер определен федеральным законодательством), за наличие государственных наград (Алексей Лошкин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени) — 25% от должностного оклада и за наличие ученой степени (мэр Челябинска — кандидат юридических наук) — 10% от должностного оклада.
Прописаны и несколько единовременных дополнительных выплат, к которым, в частности, относятся выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в размере двух должностных окладов), а также материальная помощь для организации отдыха (в размере одного должностного оклада).
В общей сложности, в бюджете Челябинска на 2026 год на денежное содержание главы города было изначально предусмотрено 9,5 млн руб. Таким образом, возможный размер расходов регионального бюджета на новую выплату градоначальнику (при нынешнем уровне его денежного вознаграждения) может составить немногим более 3 млн руб.
Изменения в Уставе должны привести этот документ в соответствие с региональным и федеральным законодательством.
«Необходимость корректировки Устава города Челябинска продиктована изменениями в федеральном и региональном законодательстве. Федеральный закон №33-ФЗ установил, что глава каждого муниципального образования одновременно замещает государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность. Устав города должен содержать дополнительные гарантии главе муниципального образования, связанные с замещением государственной должности,— в случае, если такие гарантии предусмотрены законом Челябинской области. Расходы на эти гарантии покрываются за счет бюджета субъекта РФ»,— сообщили „Ъ-Южный Урал“ в пресс-службе Челябинской городской думы.
Кроме того, в принятом в марте нынешнего года законе Челябинской области №33-ЗО прописаны гарантии главе муниципального образования, связанные «с замещением государственной должности Челябинской области». Формулировка гарантий слово в слово совпадает с предложенными изменениями в Уставе Челябинска. По данным «Ъ-Южный Урал», готовятся или уже приняты аналогичные изменения в уставы других муниципальных образований Челябинской области.
Политолог, руководитель исследовательской группы «Монитор» Алексей Ширинкин отмечает, что речь идет не только о приведении устава города в соответствие с законодательством, но и о проявлении политической логики всей системы государственного управления.
«Главы муниципальных образований уже достаточно встроены в систему реального управления государством, а главы областных центров и, прежде всего, городов-миллионников и вовсе занимают во многом ключевую позицию в этой системе. При этом у губернаторов уже есть возможность отстранять мэров напрямую. А вводимые выплаты — скорее дополнительный, промежуточный элемент оценки и управления»,— считает Алексей Ширинкин.
В этом смысле суть вопроса не столько конкретная величина оплаты труда главы муниципалитета, сколько его подконтрольность и наличие зримой оценки качества работы градоначальника, считает эксперт.
«Поработает глава хорошо — получит причитающуюся ему выплату в полном размере, предусмотренном законом и уставом города. А если губернатор решит, что тот или иной мэр трудится не слишком удачно и эффективно, то конкретный размер выплаты определяет именно глава региона»,— подчеркнул господин Ширинкин.
Управляющий партнер адвокатского бюро KR&P Евгений Ковалев считает, что в ситуации с введением новой гарантии главе города стоит говорить не столько о конкретных юридических нюансах, сколько о морально-этических аспектах.
«Дело не в том, сколько именно будет получать градоначальник в том или ином муниципалитете, а в том, как именно оценивать его реальную эффективность, и кто это должен делать»,— считает господин Ковалев.