В Воронежской области хотят повысить транспортный налог

Подготовлен проект увеличения размера ставок по транспортному налогу в Воронежской области в отношении водных и воздушных транспортных средств (ТС). По информации «Ъ-Черноземье», ежегодный объем дополнительных поступлений в консолидированный бюджет региона в случае принятия соответствующего закона оценивают в размере 70,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Предлагается повысить налоговые ставки следующим образом:

на катера, моторные лодки и другие водные ТС до 25 л. с. — с 10 до 70 руб., свыше 25 л. с. до 50 л. с. — с 20 до 70 руб., свыше 50 л. с. до 100 л. с. — с 30 до 70 руб., свыше 100 л. с. — с 100 до 160 руб. с каждой лошадиной силы;

на яхты и другие парусно-моторные суда до 100 л. с. — с 60 до 150 руб., свыше 100 л. с. — с 100 до 300 руб. с каждой лошадиной силы;

на гидроциклы до 100 л. с. — с 60 до 180 руб., свыше 100 л. с. — с 100 до 370 руб. с каждой лошадиной силы;

на несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость, — с 80 до 160 руб. с каждой регистровой тонны вместимости;

на самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели, — с 100 до 160 руб. с каждой лошадиной силы;

на самолеты, имеющие реактивные двигатели, — с 40 до 140 руб. с каждого килограмма силы тяги;

на другие водные и воздушные ТС, не имеющие двигателей, — с 780 до 1,5 тыс. руб. с единицы ТС.

Отмечается, что ставки по транспортному налогу в Воронежской области не пересматривались в течение длительного периода: по водным ТС они не менялись с 2011 года, а по воздушным — с 2009-го. При этом для водных и воздушных ТС налоговые ставки в регионе «значительно ниже, чем в регионах Центрального федерального округа». В то же время региональные ставки для наземного транспорта (легковых авто свыше 150 л. с., мотоциклов и мотороллеров свыше 40 л. с., автобусов, грузовых автомобилей, снегоходов и мотосаней) установлены на максимальном уровне, допустимом Налоговым кодексом РФ.

Уточняется, что принятие регионального закона не повлечет необходимости дополнительного расходования бюджетных средств. Он может вступить в силу не ранее первого числа очередного налогового периода и не ранее чем через месяц после официального опубликования.

В мае «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Тамбовской области решили продлить срок предоставления льготы по уплате транспортного налога для всех владельцев ТС, оборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива, до 2029 года.

Денис Данилов