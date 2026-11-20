Почти вся сумма — 24,2 млрд руб.— пойдет на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и центральных тепловых пунктов, включая ликвидацию ЦТП «Чурилово» в 2028 году. Еще 968,4 млн руб. собираются направить на подключение новых потребителей. Программа рассчитана на 2027–2031 годы, но часть мероприятий начнется в 2025–2026 годах.