ГКК Удмуртии заявил об отсутствии единого заказчика по строительству соцобъектов
Это сказывается на сроках и итоговой стоимости работ
В Удмуртии нет нормативных критериев, по которым заказчиком выступает управление капстроительства правительства республики, и в каждом конкретном случае решение принимается «по ситуации». К таким выводам пришел Государственный контрольный комитет (ГКК) Удмуртии, проанализировав мероприятия по строительству и капремонту за 2023—2026 годы.
«Такая практика негативно сказывается на сроках и качестве мероприятий в строительной сфере, а также на итоговой стоимости строительства»,— добавили в комитете. На работы по строительству и реконструкции в 2023—2026 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16,7 млрд руб., на мероприятия по капремонту — 7,2 млрд руб.
ГКК указал и на нарушения в работе минстроя Удмуртии. Среди них — отсутствие достоверной информации о вложениях в реестре объектов капстроительства и перечне капремонта. «Минстрой функцию по координации реализации мероприятий по строительству, модернизации и капремонту не выполняет»,— говорится в сообщении.
В регионе фактически не создана организация, выступающая единым заказчиком в сфере строительства. В ГКК добавили, что существующая система оплаты труда в управлении госэкспертизы не позволяет ему эффективно осуществлять свои полномочия.
По итогам заседания направлены представления об устранении нарушений в минстрой, управление капстроительства, управление госэкспертизы и другие учреждения. Информационные письма ушли в адрес главы Удмуртии Ольги Абрамовой и Госсовета республики.
Ранее председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев заявлял, что республика несет дополнительные издержки при строительстве и ремонте соцобъектов, поскольку работу подрядчиков контролируют не профессионалы, а, как правило, директора или администрации учреждений. По его словам, в этих делах обязательно должны участвовать сотрудник минстроя и управление капстроительства при правительстве региона.