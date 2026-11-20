«Такая практика негативно сказывается на сроках и качестве мероприятий в строительной сфере, а также на итоговой стоимости строительства»,— добавили в комитете. На работы по строительству и реконструкции в 2023—2026 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16,7 млрд руб., на мероприятия по капремонту — 7,2 млрд руб.