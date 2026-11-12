Невоструев: на исправлении ошибок при ремонте соцобъектов идут большие деньги
Удмуртия несет дополнительные издержки при строительстве и ремонте соцобъектов, поскольку работу подрядчиков контролируют не профессионалы, а, как правило, директора или администрации учреждений, заявил председатель Госсовета республики Владимир Невоструев. Об этом спикер рассказал на заседании президиума во время обсуждения деятельности филармонии Удмуртии, которая при обновлении здания поменяла подрядчика и увеличила расходы, в том числе из-за некачественной проектной документации.
«Мы большие деньги направляем на исправление тех ошибок, которые изначально допускаются при планировании <...> Надо проработать вместе с правительством вопрос по организации и проведению строительных и ремонтных работ, в том числе подготовительных, таких как разработка проектно-сметной документации и так далее. Эту работу надо систематизировать. Вот директор филармонии — он не строитель, но всеми работами занимается он и вынужден нанимать дополнительно людей за счет своего учреждения, когда у нас есть управление капитального строительства, есть профильное министерство. У нас еще много объектов будет строиться и ремонтироваться, надо, чтобы был порядок»,— приводит слова спикера пресс-служба парламента.
По словам господина Невоструева, в этих делах обязательно должны участвовать сотрудник минстроя Удмуртии и управление капстроительства при правительстве республики. Сейчас же ответственность, в том числе по согласованию проектной документации, возложена на руководство учреждений.
Ремонт здания филармонии Удмуртии начался в конце 2025 года. На капремонт по нацпроекту «Семья» планировалось направить более 80 млн руб. В перечне работ — ремонт кровли, фасада, витражей, полов и потолков, инженерных систем, внутренняя отделка, монтаж противодымной вентиляции в зрительном зале. Однако из-за некачественной проектной документации учреждение корректировало сметы в процессе ремонта. Кроме того, подрядчик нарушил технологии работ, из-за чего с ним расторгли контракт. В результате изменились сроки капремонта.