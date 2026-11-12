Невоструев: на исправлении ошибок при ремонте соцобъектов идут большие деньги

«Мы большие деньги направляем на исправление тех ошибок, которые изначально допускаются при планировании <...> Надо проработать вместе с правительством вопрос по организации и проведению строительных и ремонтных работ, в том числе подготовительных, таких как разработка проектно-сметной документации и так далее. Эту работу надо систематизировать. Вот директор филармонии — он не строитель, но всеми работами занимается он и вынужден нанимать дополнительно людей за счет своего учреждения, когда у нас есть управление капитального строительства, есть профильное министерство. У нас еще много объектов будет строиться и ремонтироваться, надо, чтобы был порядок»,— приводит слова спикера пресс-служба парламента.