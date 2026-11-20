За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 77 раз. Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. В Борисовском округе пострадала мирная жительница — после оказания медпомощи она продолжает лечение амбулаторно. Об этом 20 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.