Мирная жительница ранена в Белгородской области в результате атаки ВСУ
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 77 раз. Удары были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. В Борисовском округе пострадала мирная жительница — после оказания медпомощи она продолжает лечение амбулаторно. Об этом 20 ноября сообщил губернатор Александр Шуваев.
По информации главы региона, за сутки произошло десять обстрелов с использованием артиллерии. Четыре раза взрывные устройства сбрасывали с БПЛА. Расчетами противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 107 беспилотников.
В течение прошедшей ночи, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали в Белгородской области, а также Курской и Орловской областях.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки территорию Белгородской области атаковали 80 раз. При детонации неустановленного взрывного устройства в Борисовском округе погиб мужчина. Также в результате атаки беспилотника пострадала женщина — дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.