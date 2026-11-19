За прошедшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области. При детонации неустановленного взрывного устройства в Борисовском округе погиб мужчина. Также в результате атаки беспилотника пострадала женщина — дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. Об этом 19 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.