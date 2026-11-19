Мужчина погиб при детонации взрывного устройства в Белгородской области
За прошедшие сутки ВСУ 80 раз атаковали территорию Белгородской области. При детонации неустановленного взрывного устройства в Борисовском округе погиб мужчина. Также в результате атаки беспилотника пострадала женщина — дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. Об этом 19 ноября рассказал губернатор Александр Шуваев.
По данным регионального оперативного штаба, мужчина погиб в результате взрыва в селе Грузское. От полученных травм пострадавший скончался на месте. На автодороге в районе хутора Красиво в результате атаки FPV-дрона женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Прохоровскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано 14 артиллерийских обстрелов и 16 сбросов взрывных устройств с БПЛА. В регионе сбиты и подавлены 117 беспилотников.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 135 раз. В Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах погибли три мирных жителя. Также в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили восемь человек.