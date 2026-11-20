Путеводитель формируется на основе данных сервисов «Яндекса», оценок пользователей и мнений гастроэкспертов. На первом этапе «Яндекс Еда» с помощью ИИ проанализировала заведения Уфы по более чем 100 критериям, включая независимость от сетей, популярность по посещениям и поездкам на такси, а также отзывы пользователей. На втором этапе пользователи и локальные гастроэксперты оценили заведения по меню, интерьеру и атмосфере.