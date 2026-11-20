В уфимский путеводитель от «Яндекс Еды» вошли 11 ресторанов
В первый путеводитель Ultima Guide по Уфе включили 11 ресторанов, сообщила пресс-служба «Яндекс Еды». Среди участников — Honey, «Дуслык», «Разжигатели», «Холодец», «Тонэ», Riso, «Индокитай», Marco Polo, Hdnst’, «Шерлок Холмс» и «Оджахури».
Путеводитель формируется на основе данных сервисов «Яндекса», оценок пользователей и мнений гастроэкспертов. На первом этапе «Яндекс Еда» с помощью ИИ проанализировала заведения Уфы по более чем 100 критериям, включая независимость от сетей, популярность по посещениям и поездкам на такси, а также отзывы пользователей. На втором этапе пользователи и локальные гастроэксперты оценили заведения по меню, интерьеру и атмосфере.