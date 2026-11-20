Воспитанница и «выпускница» пермской школы дзюдо Софья Захарова завоевала золото Первенства мира U-21. В этих соревнованиях выступают спортсмены до 21 года. Турнир проходил в Ташкенте. В финале она одержала досрочную победу над японкой Моной Такэхарой. В полуфинале она сошлась с представительницей Японии, и также одержала досрочную победу.