Денис Мамонтов покинул пост главы минприроды Свердловской области
Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил от должности Дениса Мамонтова, занимавшего пост министра природных ресурсов и экологии региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.
Денис Мамонтов занимал пост главы минприроды Свердловской области с 2022 года. В ноябре завершился срок действия его контракта. По данным «Ъ-Урал», отставка связана с претензиями Дениса Паслера и близостью чиновника к бывшему руководству региона. При этом его работу в областном правительстве как критиковали, так и хвалили.