По версии следствия, ночью 10 февраля 2026 года водитель BMW Х6 двигался по улице Лыжных батальонов. При повороте налево он не уступил дорогу встречному автомобилю Skoda Octavia, машины столкнулись, и второе транспортное средство выехало за пределы дороги, где опрокинулось. В результате ДТП пассажир Skoda получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Установлено, что водитель BMW 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и скоростного режима.