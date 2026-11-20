Челябинца будут судить за травмирование пассажира в аварии
Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, ночью 10 февраля 2026 года водитель BMW Х6 двигался по улице Лыжных батальонов. При повороте налево он не уступил дорогу встречному автомобилю Skoda Octavia, машины столкнулись, и второе транспортное средство выехало за пределы дороги, где опрокинулось. В результате ДТП пассажир Skoda получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Установлено, что водитель BMW 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и скоростного режима.
Фигурант признал вину и добровольно возместил потерпевшему ущерб в сумме 700 тыс. руб. Уголовное дело направлено в суд Центрального района Челябинска для рассмотрения по существу.