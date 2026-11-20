Магнитогорская швейная фабрика была создана в 1932 году в качестве мастерской по пошиву спецодежды для работников ММК. В 1941 году была преобразована в фабрику, в 1962 году предприятие переехало в комплекс на ул. Большевистской. Предприятие обанкротилось и закрылось в 2000-е годы.