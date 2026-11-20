В Магнитогорске за 300 млн рублей продают комплекс бывшей швейной фабрики
В цену входят 20,9 тыс. кв. м помещений и участок земли в 3,8 га
В Магнитогорске выставлен на продажу комплекс бывшей швейной фабрики, расположенный на ул. Большевистской. Карточка объекта появилась на платформе Avito.
Продавец просит за объект 300 млн руб. В цену лота входят около 20,9 тыс. кв. м помещений и земельный участок площадью около 3,8 га. Кроме того, указано, что часть площадей комплекса уже занимают арендаторы.
Магнитогорская швейная фабрика была создана в 1932 году в качестве мастерской по пошиву спецодежды для работников ММК. В 1941 году была преобразована в фабрику, в 1962 году предприятие переехало в комплекс на ул. Большевистской. Предприятие обанкротилось и закрылось в 2000-е годы.
В августе нынешнего года на территории комплекса фабрики прошел один из перформансов Уральской индустриальной биеннале современного искусства — тотальная инсталляция «Ателье „Швейка“».