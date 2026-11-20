Три человека погибли при столкновении фуры с иномаркой на трассе в Горном Алтае
Три человека погибли в ДТП на трассе в Республике Алтай. Авария произошла вечером 19 ноября в 3 км от села Камлак, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, водитель грузового автомобиля, перевозивший около 100 голов крупного рогатого скота, на повороте потерял управление. После этого машина опрокинулась и врезалась в попутный Audi A4.
В результате столкновения на месте погибли водитель иномарки и два его пассажира. Водитель грузовика получил травмы и был госпитализирован в больницу. Надзорным ведомством проводится проверка.